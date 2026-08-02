A una semana del incendio en Metro de Santiago: Pasajeros reportan humo en estación de Línea 5

Usuarios difundieron videos del humo y Metro aseguró que no existía riesgo para los pasajeros.

Usuarios en X reportaron la presencia de humo en un tren de la Línea 5 del Metro de Santiago.

A una semana del incendio que afectó a la estación Santa Isabel, esta vez el incidente se registró en Rodrigo de Araya.

“Ni una semana ha pasado y ya se incendió de nuevo el metro en Línea 5. Ahora en Rodrigo de Araya. ¿Qué tiene que pasar para que saquen de circulación estos trenes?“, escribió un pasajero en la red social.

Junto a la publicación, compartió un video en el que se observa a personas descendiendo de un tren en medio del humo.

@metrodesantiago ni una semana ha pasado y ya se incendió denuevo el metro en linea 5, ahora en Rodrigo de Araya, que tiene que pasar para que saquen de circulación estos trenes? @meganoticiascl @chvnoticias pic.twitter.com/C58JWPrEI8 — maxi ☁ (@ojerassss) August 2, 2026

Ante los reportes, Metro de Santiago aclaró que “el humo registrado fue consecuencia del frenado del tren al llegar a la estación y no presenta riesgos para nuestros pasajeros ni personal. El tren continúa sin servicio”.

De esta manera, la empresa descartó que se tratara de un incendio como el ocurrido el lunes pasado en la estación Santa Isabel.