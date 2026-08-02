Autos bajo el agua en Angol: Municipio suspende clases por inundaciones

Las intensas lluvias y los desbordes de esteros dejaron calles anegadas, rescates y suspensión de clases.

Producto del intenso sistema frontal que afecta al sur del país, la comuna de Angol, en la región de La Araucanía, se encuentra inundada.

El desborde del estero Rehue ha provocado graves estragos en distintos sectores. Una de las situaciones más críticas quedó registrada en un video que muestra vehículos completamente bajo el agua.

Durante la jornada, decenas de personas debieron ser rescatadas desde sus viviendas anegadas por equipos de emergencia.

De acuerdo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hasta este domingo en la mañana, habían 76 personas damnificadas en Angol.

En cuanto a daños estructurales, hay 25 viviendas con deterioro mayor y 35 con destrucción en menor grado.

Dirección de Educación Municipal de Angol suspende clases en sus establecimientos

Debido a las complejas condiciones climáticas, la Dirección de Educación Municipal de Angol informó la suspensión de clases para los días lunes 3 y martes 4 , en todos los establecimientos educacionales dependientes de ella.

“Como institución, expresamos nuestra más sincera solidaria con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia, especialmente con nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios que se han visto afectados por la crecida de las aguas y el desbordes de los cursos fluviales“, expresaron mediante un comunicado.