Situación crítica: Gobierno decreta Estado de Catástrofe en provincia de Tocopilla por lluvias y aluviones

El mandatario decretó la medida para contener la emergencia en la zona afectada y anunció que asumirá un Jefe de la Defensa Nacional que coordinará a las fuerzas en terreno.

El presidente José Antonio Kast declaró Estado de Catástrofe para la provincia de Tocopilla por los graves daños causados por el temporal que afecta a la región de Antofagasta.

El mandatario informó que se dispondrán de todos los recursos para enfrentar la emergencia en la zona en donde se han registrado intensas precipitaciones, activación de quebradas y aluviones.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla “, informó.

El presidente recalcó que se dispondrán “todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

También informó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde la noche del lunes trabajando en la zona y próximamente asumirá un Jefe de la Defensa Nacional que coordinará a las fuerzas en terreno.