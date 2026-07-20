Estado de Catástrofe por sistema frontal: ¿Qué significa y qué medidas se pueden aplicar?

Debido a las consecuencias de las intensas lluvias, la región de Coquimbo y la provincia de Huasco fueron declarados bajo Estado de Catástrofe con el fin de redistribuir recursos durante la emergencia.

El presidente José Antonio Kast declaró Estado de Catástrofe en la región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en la región de Atacama, producto de la afectación producida por las lluvias y el intenso sistema frontal.

Según indicó el mandatario, la decisión se tomó luego de reunirse con la Escuela de Infantería, la FACh y el SHOA y evaluar las condiciones de las zonas mencionadas.

“En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama”, anunció en su cuenta de X.





A raíz de esta medida, el presidente Kast anunció que “todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”.

En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 20, 2026

¿Qué significa el Estado de Catástrofe?

El Estado de Catástrofe es una herramienta que que el Presidente de la República puede decretar en caso de calamidad pública , como ocurrió en esta ocasión con el sistema frontal.

Se puede decretar tanto para todo el país como para una zona determinada, como se hizo en esta caso solo para región de Coquimbo y la provincia del Huasco (región de Atacama).

¿Qué medidas se pueden tomar en Estado de Catástrofe?