Pulso Ciudadano: Aprobación del pdte. Kast cae al 28,9%, su nivel más bajo desde que asumió

De acuerdo al estudio de Activa Research, el respaldo al mandatario continúa deteriorándose respecto de los meses anteriores. En junio registraba un 30,1% de aprobación, porcentaje que ahora descendió a menos del 29%, marcando un nuevo mínimo histórico.

La última encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a la primera quincena de julio, evidenció un complejo escenario para el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según el sondeo, la aprobación del mandatario cayó a 28,9% , la cifra más baja desde el inicio de su administración, mientras que la desaprobación alcanzó el 56,6%.

El estudio de Activa Research muestra además que el respaldo a Kast continúa deteriorándose respecto de los meses anteriores. En junio registraba un 30,1% de aprobación, porcentaje que ahora descendió a menos del 29%, marcando un nuevo mínimo histórico para su gobierno.





En paralelo, la aprobación del gabinete también anotó su peor resultado, con apenas un 24,5%.

Otro dato que refleja el escenario adverso para La Moneda es la confianza ciudadana en el presidente. Un 54,4% de los consultados afirmó tener “poca o nada de confianza” en Kast, mientras que solo un 21,4% declaró tener “mucha o total confianza” en su gestión.

Desempleo se instala como una de las principales preocupaciones

La encuesta también reveló un cambio en las inquietudes de la ciudadanía. Aunque la delincuencia continúa siendo el principal problema del país con un 46,4%, el desempleo escaló al segundo lugar con un 32,7% , alcanzando su nivel más alto del año. Más atrás aparecen la inflación (25,4%), la salud (19,9%) y la corrupción (19,7%).

En cuanto a los temores personales, la pérdida de un familiar (51%), los problemas económicos o deudas (49%) y padecer una enfermedad grave (44,9%) lideran las preocupaciones de los chilenos.