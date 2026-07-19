Confirman muerte de trabajador desaparecido mientras reponía el suministro eléctrico en el Maule

El hombre de 62 años estaba desaparecido desde el viernes 17 de julio, cuando ingresó al sector de Domulgo para reponer el suministro eléctrico debido a los sistemas frontales.

En la tarde de este domingo, Carabineros confirmó el fallecimiento de un trabajador de 62 años que estaba reponiendo el suministro eléctrico en el sector de Domulgo, en la comuna de Curepto, en la región del Maule.

A la víctima, que pertenecía a la empresa Pelom Ingeniería y que prestaba servicios para la CGE, se le había perdido su rastro el viernes 17 de julio, cuando se internó junto a su vehículo en una localidad de la VII región tras los sistemas frontales en la zona sur del país.





Nueva víctima del sistema frontal en el país

Tras conocerse la desaparición del trabajador, equipos de emergencia y de Carabineros comenzaron rápidamente a hacer las primeras búsquedas en el sector para dar con su paradero lo antes posible.

Cerca de las 15:30 horas de este domingo, rescatistas lograron encontrar su camioneta, que estaba sumergida en el cauce de un estero. Posteriormente, personal del GOPE revisó el vehículo y confirmó el fallecimiento de la persona.

Desde la CGE lamentaron el suceso y entregaron “sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los trabajadores de la empresa Pelom Ingeniería, en este difícil y duro momento“.