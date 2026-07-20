Choque entre camión y vehículo en la Ruta 5 Sur dejó una persona muerta: Tránsito se reducirá durante horas

La SIAT de Carabineros mantiene una reducción de tránsito en la pista izquierda del lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante la tarde de este lunes se registró un accidente vehicular en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 53 en la comuna de Paine.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas, pasado el peaje Angostura en dirección al norte, y una persona murió producto del accidente.





Lo que se sabe del accidente

Según indicó Transporte Informa en su cuenta de X, se trata de un choque entre un camión y un vehículo de menor tamaño.

Al respecto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros mantendrá una reducción en la capacidad vial del sector por la pista izquierda del lugar.

La situación se extenderá durante varias horas, a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes que logren esclarecer la causa del accidente.

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