“Pedían ayuda”: Testigos del accidente en Franklin revelan detalles de la tragedia

Tras el choque, siete personas murieron y se generó un incendio de gran magnitud que incluso afectó a una farmacia.

Durante la madrugada de este martes se produjo un fatal accidente vehicular en el sector del barrio Franklin en la comuna de Santiago Centro.

Un vehículo menor que intentaba escapar de una fiscalización colisionó contra un bus RED, generando un incendio de gran magnitud que incluso alcanzó a una farmacia del sector. Hay siete personas muertas.

Al respecto, los testigos del hecho entregaron nuevos antecedentes de lo sucedido y relataron: “Pedían ayuda, fue todo muy rápido (…) no se pudo hacer nada”.

Las llamas se masificaron rápidamente y el conductor del bus RED alcanzó a ser asistido por un ciclista que transitaba por el lugar. Actualmente mantiene fracturas en su rostro.