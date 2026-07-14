Fatal accidente en Franklin: Videos inéditos confirman teoría del choque entre bus RED y camioneta

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso Contigo en la Mañana, permiten observar el recorrido de la camioneta segundos antes del impacto. El hecho terminó con la muerte de cinco personas.

Nuevos registros dados a conocer por Contigo en la Mañana muestran en detalle cómo se produjo el fatal accidente ocurrido la madrugada de este martes en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en la comuna de Santiago, donde cinco personas murieron tras la colisión entre una camioneta y un bus RED.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permiten observar el recorrido de la camioneta segundos antes del impacto. En el registro se aprecia que el vehículo circulaba a alta velocidad, pierde parcialmente el control al tomar una curva y continúa su marcha hasta chocar violentamente contra el bus del transporte público.

Uno de los antecedentes más relevantes que aportan los videos es que detrás de la camioneta se observa la presencia de un vehículo de Carabineros, coincidiendo con la información preliminar que indica que los ocupantes escapaban de una fiscalización policial por consumo de alcohol.





Registros exclusivos del fatal accidente en Franklin

Otro de los registros muestra lo ocurrido inmediatamente después de la colisión. En las imágenes se aprecia cómo funcionarios policiales y testigos llegan rápidamente al lugar para intentar prestar ayuda, mientras el fuego comienza a propagarse desde la camioneta hacia uno de los locales comerciales afectados.

Las cámaras también evidencian la rapidez con que avanzaron las llamas. En cuestión de segundos, el incendio se extendió al inmueble donde quedó incrustado el vehículo y posteriormente alcanzó al bus RED, obligando a quienes intentaban controlar la emergencia con extintores a retroceder ante la magnitud del fuego.

El material además coincide con el relato de Manuel, el ciclista que logró rescatar al conductor del bus, Eric, quien anteriormente había señalado que Carabineros llegó prácticamente de inmediato al lugar y que el humo comenzó a invadir rápidamente la cabina del conductor.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana y terminó con la muerte de los cinco ocupantes de la camioneta. Además, el incendio destruyó dos locales comerciales, entre ellos una farmacia, y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos y equipos especializados para determinar la dinámica exacta de los hechos.

Mira el registro acá: