30/ 08/ 2026 22:44

Vencedores | Un clásico que huele a hogar: Jorge Cañete y su histórico taller de tostadores en Quinta Normal

El tostador es un elemento central en la cocina chilena desde hace décadas, gracias a la tradición familiar de don Jorge y su taller en Quinta Normal, en donde se fabrican al menos mil tostadores al día. Su uso versátil y su accesibilidad económica lo han convertido en un ícono cultural chileno. “Hay que tener un tostador porque dónde va a encontrar una panadería abierta a las 6 de la mañana”, comentó don Jorge.