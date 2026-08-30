“Hermana incondicional”: El conmovedor mensaje con el que María José Prieto despidió a Paz Ramírez

“Como estabas hecha para grandes cosas, me consuelo pensando que la muerte es la puerta que tiene el alma cuando el cuerpo le queda chico”, expresó la actriz en sus redes sociales.

María José Prieto despidió a su hermana Paz Ramírez tras su trágica muerte producto de un accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Providencia.

A través de su cuenta de X, la actriz homenajeó a la cineasta que perdió la vida en un atropello que conmovió al país entero el pasado lunes.

“Paz. Desde chiquitita divertida, intensa y apasionada. Bailando juntas al ritmo de José Antonio Labra ‘Negra, mueve tu cintura'”, comenzó.

Prieto se dirigió a su hermana: “Fuiste forjando tu carácter defendiéndote de las bromas de los primos. En el colegio apareció ese inquietud artística. Crear era lo tuyo, inventar, liderar proyectos culturales. Fuiste audaz, aventurera y temeraria, tanto así que terminaste conociendo cuanto hospital y posta de nuestro país”.

“Pero tu historia te dolía y decidiste partir. Primero becada a Valparaíso, luego a Buenos Aires a estudiar cine y en Canadá lograste sacar hasta la ciudadanía. Solita, a pulso, sin pitutos. Todo lo que te proponías lo lograbas. Te deconstruiste, no para borrar el pasado, sino para transformarlo en fuerza, creatividad y luz. Y volviste con más garra“, continuó.

Así, la actriz recordó a “una hermana incondicional. Estuviste a mi lado en las situaciones más difíciles y no sólo acompañando, también ayudando, analizando y aconsejando con tu envidiable inteligencia”.





“También fuiste la tía que todas hubiéramos querido tener y te convertiste en una hija generosa y deliciosa. Me comentaste hace poco lo que te marcó a tus 15 años cuando te llevé al cine El Biógrafo a ver Mulholland Drive y, cómo no, si el mundo de los sueños siempre te rondó”, expresó.

En ese sentido, María José destacó la carrera de su hermana Paz: “Directora de aguda mirada estética y narrativa, abriste espacios importantes para las mujeres en el cine independiente”.

“Y como en las buenas películas, el amor no puede faltar. Apareció Santi, un hombre cariñoso y leal, que te amó como nadie y, junto a Beltrán y Soa Marta, se selló ese núcleo entrañable”, añadió.

Para concluir su mensaje de despedida, Prieto se refirió finalmente a la temprana muerte de la cineasta de 39 años que esperaba a casarse muy pronto.

“Cuántas filmaciones, asados y momentos nos quedaron pendientes. Pero como estabas hecha para grandes cosas, me consuelo pensando que la muerte es la puerta que tiene el alma cuando el cuerpo le queda chico. Porque no puede existir la noche si no muere el día. La muerte es vida, no es el final. Eso sí, te pido por favor que te aparezcas pronto en mis sueños. Pachuca de mi corazón”, dedicó María José a su hermana Paz.