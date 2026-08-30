30/ 08/ 2026 17:08

“El Diablo” tenía 72 detenciones previas: En prisión preventiva dejan a atacante del metro en Valparaíso

En prisión preventiva quedó “El Diablo”, un sujeto que atacó con un cuchillo a un pasajero del Metro de Valparaíso para sustraerle sus pertenencias y luego arrancar por una ventana del tren. El imputado fue acusado por robo, delito que se sumó a sus órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y robo por sorpresa. Durante el procedimiento, se indicó que este hombre ya contaba con 72 detenciones anteriores.