¡Rumbo a India! Ignacia Michelson se corona como Miss Grand Chile 2026 y va por el título internacional

“Obvio que tengo un pasado, pero eso no me define (…) Estoy inmensamente feliz de llevarme esta corona, pero quiero que represente mucho más que una victoria personal”, expresó la influencer en sus redes sociales tras el triunfo.

Ignacia Michelson se coronó este sábado como Miss Grand Chile 2026 y se prepara para competir por el título internacional en India.

La representante de Santiago llegó hasta la final del concurso junto a la representante de Viña del Mar, Leandra Sáez.

Finalmente, fue la conductora y exMiss Mundo Chile, Camila Andrade, quien dio a conocer a la gran ganadora del certamen.

La influencer no solo se llevó la corona, también recibió un anillo de oro y diamantes avaluado en más de 5 millones de pesos.

Ahora, Ignacia deberá viajar a Nueva Delhi para disputar el certamen internacional, que iniciará el próximo 18 de septiembre y finalizará el 10 de octubre.

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Ignacia Michelson se corona como Miss Grand Chile 2026

Tras el triunfo este sábado, Michelson se manifestó a través de sus redes sociales: “Hoy esta corona está sobre mi cabeza, pero quiero decir algo desde el corazón: no es solo mía“.

“También pertenece a cada una de mis compañeras que fue parte de este proceso. A las que estuvieron a mi lado, a las que me dieron una palabra de fuerza cuando la necesitaba, a las que me dijeron ‘tú puedes’, a las que vieron mi crecimiento y me hicieron creer aún más en mí”, expresó.

Asimismo, la nueva Miss Grand Chile comentó que “los sueños se cumplen. Si yo pude, ustedes también pueden”.

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En otra publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Ignacia mencionó que “obvio que tengo un pasado, pero eso no me define”.

“No soy perfecta, estoy segura de que cometí muchos errores y lo más probable es que siga cometiéndolos, porque soy humana”, agregó.

Asimismo, Michelson afirmó que “estoy inmensamente feliz de llevarme esta corona, pero quiero que represente mucho más que una victoria personal”.

“Quiero inspirar a todas esas mujeres que algunas vez sintieron que no encajaban, que eran demasiado para ciertos lugares, que fueron juzgadas por ser diferentes o que sintieron que su historia les cerraba puertas“, planteó.