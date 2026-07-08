“Lo ha dado todo por su familia”: Reportan grave estado de salud del padre de Ignacia Michelson

El hombre habría sido trasladado de urgencia a una clínica capitalina durante la madrugada de este miércoles.

Este miércoles, Adriana Barrientos reveló que el padre de Ignacia Michelson enfrenta un grave estado de salud.

Desde hace años, el padre de Ignacia ha enfrentado un cáncer, el cual habría empeorado en las últimas horas.





¿Qué pasó con el padre de Ignacia Michelson?

“Como amiga me cuesta un poco hablar”, comenzó diciendo Adriana en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: “Tuve la oportunidad de hablar con la mamá de la Ignacia“, y luego precisó en que no ha visto a su amiga en un buen estado anímico.

“Incluso me llamó la atención la manera en que le respondió a la Fran Maira”, comentó Barrientos.

Respecto de la enfermedad del padre de Ignacia, Barrientos explicó: “El papá arrastra un cáncer hace muchos años y ha tenido estos días una recaída bastante fuerte y entiendo que en la madrugada de hoy lo trasladaron a una clínica”.

Barrientos comentó que esta situación tiene a Ignacia “absolutamente disociada”, y luego agregó: “No está bien la Nacha”.

Finalmente, la panelista concluyó: “La Ignacia lo ha dado todo por su familia”.