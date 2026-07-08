Por lluvias en Santiago: Senapred emite Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la RM

La medida está vigente a partir de este miércoles, hasta cuando lo amerite, considerando las precipitaciones de este jueves y viernes.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para diez comunas de la Región Metropolitana.

El organismo comunicó que la medida está vigente a partir de este miércoles, hasta que lo amerite,de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por lluvias y posibles aluviones el jueves y viernes.





La alerta rige en las siguientes comunas colindantes con la Cordillera de Los Andes:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

De acuerdo a lo informado por la DMC y Senapred, en la precordillera se espera que caigan entre 10 y 15 milímetros de agua y en la cordillera entre 30 y 40, este jueves.

Además, el viernes se pronostican entre 2 y 5 milímetros en la zona valle de la Región Metropolitana, mientras que en la precordillera entre 10 y 15 y en la cordillera 25 y 35.