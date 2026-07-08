Programas Programación Señal en vivo
/

Por lluvias en Santiago: Senapred emite Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la RM

La medida está vigente a partir de este miércoles, hasta cuando lo amerite, considerando las precipitaciones de este jueves y viernes.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para diez comunas de la Región Metropolitana.

El organismo comunicó que la medida está vigente a partir de este miércoles, hasta que lo amerite,de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por lluvias y posibles aluviones el jueves y viernes.

La alerta rige en las siguientes comunas colindantes con la Cordillera de Los Andes:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

De acuerdo a lo informado por la DMC y Senapred, en la precordillera se espera que caigan entre 10 y 15 milímetros de agua y en la cordillera entre 30 y 40, este jueves.

Además, el viernes se pronostican entre 2 y 5 milímetros en la zona valle de la Región Metropolitana, mientras que en la precordillera entre 10 y 15 y en la cordillera 25 y 35.

Seguir en Seguir en