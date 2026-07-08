Habrían solicitado pago de $200 mil: Carabineros quedaron en prisión luego de ser acusados de soborno en Ovalle

Todo ocurrió cuando dos funcionarios policiales efectuaron un control vehicular a un ciudadano boliviano que conducía un bus de pasajeros sin contar con su licencia profesional.

Este miércoles, dos carabineros, un cabo primero identificado con las iniciales F.A.L.A. y un cabo segundo L.A.A.R., fueron detenidos en Ovalle en una investigación por un presunto delito de cohecho.

Todo ocurrió cuando dos funcionarios policiales efectuaron un control vehicular a un ciudadano boliviano que conducía un bus de pasajeros sin contar con su licencia profesional.

Tras esto y según señalo Diario El Día, el conductor denunció que los carabineros le solicitaron dinero. Por este motivo, el personal de Control Interno de Carabineros inició las diligencias investigativas, las que fueron realizadas por instrucción del fiscal de la causa.

Ambos uniformados fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.





Carabineros solicitaron pago de $200 mil

En la respectiva formalización se conoció que los uniformados habrían solicitado el pago de $200 mil. Al no contar con el dinero, la víctima se habría contactado con un conocido para poder recaudar la cifra.

El citado medio agregó que también se investiga que, para obtener el dinero, el conductor fue trasladado en el vehículo policial hasta un servicentro cercano para realizar la transacción, la que no se pudo efectuar.

Por esto, fue subido nuevamente al vehículo de carabineros y llevado a las dependencias del terminal de buses de Ovalle, donde tampoco fue posible realizar el retiro y finalmente fue llevado al recinto policial para su detención.

El fiscal de la causa, Rodrigo Gómez, expuso como medio de prueba diversos videos de las cámaras del vehículo policial y de las cámaras de seguridad en las que se mostraría a los carabineros trasladando en el vehículo policial al denunciante a los recintos señalados y evidencias del intento de transacción.

“Es un delito de cohecho de ambos funcionarios y la prueba que sustenta todo esto no solamente son los dichos del testigo, que también al momento de llegar a donde estaba su amigo para darle a conocer que mantenía el dinero que requería, lo graba. Por lo tanto hay una grabación en la vía pública donde se ve a los funcionarios de carabineros esperando a que el detenido vaya al cajero”, indicó.

Por este motivo, se solicitó desde el Ministerio Público la prisión preventiva de los funcionarios como medida cautelar, la que fue decretada por el juez Daniel Encina y donde se estableció un plazo de 60 días para investigar los hechos.