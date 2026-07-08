Pamela Díaz enfrenta grave acusación: Aseguran que botó y abandonó a su perro tras separación con Fernando Téllez

La persona que envió el relato, aseguró que su asesora del hogar encontró a la perrita y la llevó a una veterinaria, donde, a pesar de que llamaron a Pamela, ella nunca habría llegado a buscarla.

Este miércoles se reveló una grave acusación en contra de Pamela Díaz, luego de que se revelara que presuntamente botó y abandonó a un perrito tras su separación con Fernando Téllez.

El relato fue expuesto por Sergio Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde además se asegura que Pamela vivía en la casa de Téllez, por lo que tuvo que cambiar de inmueble.





Lanzan grave acusación contra Pamela Díaz

Al respecto, el relato menciona: “Ella tenía una perrita a la que abandonó y fue a parar a Colina, bien lejos de la casa en la que ella vivía en el Algarrobos II (condominio)”.

En esa misma línea, agrega: “Mi nana la encontró y la llevó al veterinario, ahí revisaron el chip y estaba a nombre de Pamela Díaz“.

“La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy”, asegura la fuente.

Finalmente, el periodista aseguró que se le envió el relato a Pamela, pero al cierre de esta nota no ha contestado.

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