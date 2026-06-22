Asskha Sumathra confirma polémica teoría sobre su rutina en Viña 2026: “La gente se volvió loca”

En conversación con Pamela Díaz, la transformista se sinceró sobre su presentación que terminó en una abrupta salida de la Quinta Vergara. “Todos sentimos que te sacaron”, le expresó la animadora.

A más de cuatro meses de su comentado paso por el Festival de Viña del Mar 2026, Asskha Sumathra volvió a referirse a la polémica que marcó su presentación en la Quinta Vergara y confirmó una de las teorías más comentadas por los televidentes.

La humorista abordó el tema durante su participación en el programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, donde recordó el ambiente que se generó durante su show y la reacción que provocó tanto en el público presente como en las redes sociales.

“La gente se volvió loca, salí yo del escenario y las redes sociales se volvieron locas”, recordó.

Según explicó, la energía del público terminó influyendo en su desempeño sobre el escenario, llevándola a improvisar más de lo previsto. “Me fui para otro lado, pasé el umbral, hablé puras h… Está bien que me hayan bajado, si me pasé el umbral”, comentó entre risas.





Asskha Sumathra confirmó teoría de su show en Viña 2026

Durante la conversación, la propia Pamela Díaz puso sobre la mesa una sensación compartida por muchos espectadores que siguieron la transmisión del festival. “Todos sentimos que te sacaron”, lanzó la animadora.

La respuesta de la comediante fue directa: “Sí po’, yo igual sentí… me sacaron, po’” , afirmó entre risas. Ante la insistencia de Díaz, volvió a reiterarlo: “Sí, me sacaron po’”.

La transformista también reflexionó sobre la decisión que habría tomado la organización del certamen en medio de un contexto que calificó como caótico.

“Yo creo que ellos hicieron poco match con todo el grado de locura que había y dijeron: ‘No, esta cuestión hay que manejarla porque ya está desbordada’”, señaló.