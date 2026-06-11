Tras meses de especulaciones: Viralizan romántico video de Pamela Díaz con Felipe Kast en el sur de Chile

La pareja se encontraba en un local de comida compartiendo, mientras ella le sonríe a Kast y acaricia su brazo.

Durante la noche de este miércoles se viralizó en redes sociales un romántico registro que muestra a Felipe Kast junto a Pamela Díaz.

El video habría sido grabado en el sur de Chile y encendió los rumores de una reconciliación entre ambos, en medio de meses de especulaciones sobre su estado sentimental.





Publican romántico video de Pamela Díaz y Felipe Kast

Una usuaria llamada Camila Prieto publicó en su cuenta de Instagram el video que dura siete segundos.

En él, escribió: “Mi tío Luis Alex vio a Pamela Díaz con el hermano de José Antonio Kast en el sur de Chile”, y en los comentarios se hizo hincapié en que Felipe Kast no es el hermano del presidente, sino su sobrino.

Finalmente, en el video aparecen ambos en un local de comida sentados en una mesa, uno al lado del otro, mientras que Pamela acaricia el brazo de Kast constantemente mientras le sonríe.

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