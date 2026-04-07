“No te metas”: Pamela Díaz frenó en seco a Joaquín Méndez tras revelación sobre su romance con Felipe Kast

El intercambio se produjo mientras Pamela Díaz analizaba con sus compañeros de trabajo quién la reemplazará durante un viaje a China.

Este martes, Joaquín Méndez lanzó una potente revelación sobre el romance de Pamela Díaz con Felipe Kast y aseguró que la dupla terminó su relación.

La situación se dio en el podcast Mañana Te Cuento, donde Pamela estaba buscando un reemplazo para sí misma, dado que hará un viaje a China la próxima semana.





¿Pamela Díaz y Felipe Kast terminaron su relación?

En ese contexto, Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina comenzaron a mencionar personajes que no mantienen una buena relación con Pamela, como Gissella Gallardo.

“Felipe Kast ¿Lo podemos invitar?”, preguntó Joaquín, a lo que La Fiera respondió con una negativa.

En esa misma línea, Joaquín insistió: “El día en que no estés” y Pamela contestó tajantemente: “No, porque Felipe no se va a mezclar con esto”.

“¡Pero si ya no es tu pareja!”, aseguró Méndez, lo que causó la molestia de la comunicadora, quien sentenció: “No te metas en cosas que tú no sabes”.

El intercambio generó que Rodrigo Gallina preguntara si los rumores sobre la separación eran reales, pero fue frenado por Pamela, quien desafiante le dijo: “Pregúntame”, por lo que el panelista guardó silencio.

“Felipe Kast… sí lo podemos invitar”, intentó Joaquín, mientras que La Fiera concluyó: “Felipe no se va a prestar”.

Fue a mediados de febrero que Sergio Rojas reveló la noticia del quiebre en Que Te Lo Digo; sin embargo, desde ese entonces, ninguno se ha referido al tema, pero han dejado de compartir fotografías juntos en redes sociales.