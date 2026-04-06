“Me imaginan presa…”: Marité Matus respondió con desafiante imagen a querella de Trini Neira

La empresaria se refirió por primera vez a la ofensiva legal presentada por la hija de Pamela Díaz y Camilo Huerta, su exesposo. “La única beneficiada con esto sería yo”, apuntó.

La polémica entre Marité Matus y el entorno de Pamela Díaz sumó un nuevo capítulo, luego de que Trinidad Neira, hija de la animadora, presentara una querella por injurias graves en su contra, acción judicial que también involucra a Camilo Huerta.

Según consignó LUN, la empresaria se refirió por primera vez a la ofensiva legal, asegurando que lejos de perjudicarla, el proceso podría favorecerla.

Marité insistió en que cuenta con pruebas para respaldar sus dichos. Incluso, aseguró que ya había manifestado su disposición a exhibir los mensajes si era necesario.

“Hasta ahora no he recibido ninguna notificación. La estoy esperando porque la única beneficiada con esto sería yo”, planteó Matus.

Al respecto, aseguró que esta “es la instancia de mostrar las pruebas que tengo y me beneficia porque así puedo demostrar que no estoy mintiendo“.

Durante la tarde de este lunes, la exesposa de Arturo Vidal publicó una desafiante imagen hecha con inteligencia artificial, donde aparece detenida en una celda de lujo.

“Todos me imaginan presa y mal. Yo me imagino presa, pero VIP”, escribió Matus en una historia de Instagram.





El origen del conflicto

Todo comenzó cuando Pamela Díaz reveló públicamente una conversación con su compañera de programa, Gissella Gallardo.

La esposa de Mauricio Pinilla habría avisado a La Fiera que, dentro de las pruebas que presentará Matus en su demanda por divorcio culposo, se encuentran supuestos mensajes comprometedores entre la influencer y el exYingo.

En medio de la controversia, Neira negó la veracidad de dichos chats y advirtió acciones legales, las que finalmente se concretaron en una querella contra Marité y Gissella por injurias graves con publicidad.

Por su parte, Camilo Huerta se refirió al tema en Primer Plano, señalando que está dispuesto a colaborar con la investigación y someter su celular a peritajes, con el objetivo de esclarecer los hechos. “Es la forma de demostrar que se han equivocado”, sostuvo.

Revisa la publicación de Marité Matus: