¿Quién es Yuri? La emotiva historia de la perrita chilena premiada en Festival de Cannes 2026

La mascota ganó este viernes el prestigioso Palm Dog Award gracias a su actuación en la película La Perra, dirigida por la cineasta nacional Dominga Sotomayor.

La protagonista inesperada del Festival de Cannes tiene cuatro patas y llegó desde Chile. Se trata de Yuri, una perrita rescatada que acaba de ganar un prestigioso Palm Dog Award gracias a su actuación en la película La Perra, dirigida por la cineasta chilena Dominga Sotomayor.

El reconocimiento convirtió a la mascota en una de las grandes sorpresas de esta edición del certamen y repitió la hazaña conseguida anteriormente por otros perros ligados al cine, como Messi de Anatomía de una caída.

¿Quién es la perrita chilena premiada en Cannes?

Yuri protagoniza la cinta inspirada en la novela de la escritora colombiana Pilar Quintana, donde acompaña a Silvia, una recolectora de algas que vive en una isla del sur de Chile y cuya relación con la perra despierta traumas y emociones profundas.

La producción fue presentada en la sección Quinzaine des Cinéastes del festival y rápidamente llamó la atención tanto por su historia como por la actuación del animal.

Pero detrás del premio hay una historia aún más emotiva. Antes de llegar al cine, Yuri vivía en un refugio de la organización Mirada Animal Chile, desde donde fue rescatada antes de integrarse al rodaje.

Además, la versión cachorro del personaje fue interpretada por otra perrita rescatada llamada Tormenta María, quien terminó siendo adoptada por un integrante de la producción. Tras finalizar la filmación, Yuri también encontró una nueva familia.





El Palm Dog Award, creado en 2001 como una premiación paralela y no oficial del Festival de Cannes, reconoce las mejores actuaciones caninas en el cine y se ha convertido en una de las tradiciones más queridas y particulares del certamen.

Este año, la ceremonia se realizó en una playa del paseo marítimo de Cannes, donde Dominga Sotomayor recibió emocionada el galardón: un collar rojo de cuero.

“No podría imaginar un premio más especial para ‘La Perra’” , expresó la directora durante la premiación. Además, destacó que Yuri fue interpretada por dos perras distintas, ambas rescatadas y actualmente adoptadas en Chile.

Entre los ganadores históricos del Palm Dog aparecen nombres ligados a grandes producciones internacionales, como Brandy en Érase una vez en Hollywood, premio que fue recibido en su momento por Quentin Tarantino.