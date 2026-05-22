Liberaron a los cuatro chilenos de flotilla Sumud detenidos por Israel: Fueron deportados a Turquía

Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit serán llevados hasta Estambul junto a los otros 425 activistas que fueron deportados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la liberación de los cuatro ciudadanos chilenos que integraban la flotilla humanitaria que fue interceptada esta semana por Israel.

La Cancillería confirmó a través de un comunicado que los compatriotas serán llevados hasta Estambul (Turquía), junto a los otros 425 activistas que fueron deportados.

Los chilenos involucrados son Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit, quienes viajaban junto a otros activistas provenientes de distintos países.

“Asimismo, la Cancillería ha mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación. A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara”, señaló la secretaría de Estado.





Gobierno chileno acusó “trato degradante” a detenidos

La flotilla fue interceptada cerca a las costas de Chipre y, en un video publicado por el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, se mostró a los activistas maniatados, arrodillados y siendo sometidos con violencia por parte de los agentes.

Desde el gobierno chileno reaccionaron y expresaron su malestar “al embajador de Israel en Chile, por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos“, se leyó en una misiva.

Además, en la misma pidieron a Israel “garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”.