Gobierno repudia “trato degradante” de Israel con activistas de flotilla: Video revela estado de detenidos

Incluso el primer ministro, Benjamin Netanyahu, criticó la violencia con que los trataron: “No se alinea con los valores de Israel”.

El Gobierno de Chile se refirió a la detención de los chilenos que viajaban hacia la Franja de Gaza en la flotilla Global Sumud. Este lunes, barcos israelís interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile, por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos “, se lee en un comunicado.

Además, pidieron a Israel “garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad“.

Video publicado por ministro de Israel revela el estado de los detenidos

El ministro de Seguridad Interna, Itamar Ben Gvir, publicó un video burlándose de los activistas detenidos este lunes: “Bienvenidos a Israel”.

El registro muestra el violento trato de parte de las policías, que han recibido las personas que fueron trasladadas a su territorio.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026





Netanyahu critica trato con activistas: “No se alinea con los valores de Israel”

Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel defendió “el derecho de prevenir que las provocativas flotillas en apoyo a los terroristas de Hamas, entren a las aguas de nuestro territorio y alcancen Gaza”.

“Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir lidió con los activistas no se alinea con los valores y las normas de Israel “, criticó. De este modo, exigió a las autoridades pertinentes a deportarlos lo antes posible”.

Detención de 430 activistas de la flotilla rumbo a Gaza

Este martes, el Ministerio de Exteriores de Israel informó el traslado a su territorio de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud y aseguraron que allí podrían “reunirse con sus respectivos representantes consulares”.

En la misión viajaba una delegación chilena rumbo a la Franja de Gaza, entre ellos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau, de quienes aún no se ha tenido información.