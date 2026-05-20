Balacera en Cerrillos: Delincuentes intentaron robar vehículo de un oficial de PDI

Según información preliminar, se habrían ejecutado al menos tres disparos de los cuales se desconocen sus autores.

Una balacera se produjo en el sector del Metro Cerrillos de la misma comuna, luego de que un grupo de delincuentes intentara robar el vehículo de un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

El enfrentamiento se generó durante la tarde este miércoles luego de que intimidaran con armas de fuego, sin saber quién era la posible víctima del asalto.

El policía habría utilizado su arma de servicio para defenderse y, según información preliminar, se habrían ejecutado al menos tres disparos de los cuales se desconoce sus autores.

Hasta el momento no habrían personas heridas. No obstante, se comunicó a los centros asistenciales de la zona, que si llega una persona lesionada por proyectil balístico deben informarlo a las autoridades.

El tránsito en avenida Suiza, cerca de la intersección con avenida Pedro Aguirre Cerda, donde ocurrió el incidente, se encuentra cortado de manera parcial.