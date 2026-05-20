“Hoy volvemos a encontrarnos”: Pedro Engel dedicó emotivo mensaje a su fallecida esposa en redes sociales

“Tu partida me dejó en un espacio desolado”, admitió el tarotista.

Este martes, Pedro Engel emocionó a sus seguidores tras publicar un emotivo mensaje en honor a su expareja y madre de sus hijos, Alicia Isak, para conmemorar 46 años de su muerte.

Alicia y Pedro se fueron a vivir juntos cuando él solo tenía 15 años, tras la muerte de su hermano. Alicia se suicidó a los 29, según reveló Engel hace años en una entrevista.





¿Qué dijo Pedro Engel?

Al respecto, Pedro le aseguró a sus seguidores de Instagram que este escrito, titulado “El Puente Invisible”, iba dirigido a “la madre de mis hijos, Aly, mi primer amor”.

En el texto, el tarotista detalla: “Hace cuarenta y seis años te fuiste entre nieblas y mares, zarpando hacia otra dimensión de la vida”.

En esa misma línea, agregó: “Tu partida me dejó en un espacio desolado, un páramo donde el silencio pesaba demasiado. Sin embargo, el amor no se conformó con la distancia”.

“De a poco, con la paciencia de los artesanos, empezamos a conversar; a hablar como se conversa con los muertos, en ese idioma secreto que no necesita de la voz, sino del latido”, comentó Pedro.

El tarotista acompañó la publicación con una fotografía de Alicia en su juventud y señaló: “Tomamos una decisión sagrada: seguir comunicados. En tu viaje no hubo culpas ni reproches pendientes”.

Pedro también expuso que, tras la muerte de la madre de sus hijos, el amor fue construyendo un puente “indestructible” entre ambos.

“Hoy volvemos a encontrarnos. Nos vemos en la geografía suspendida de los sueños y en los guiños sutiles que se manifiestan en el aire, en el brillo puntual de las estrellas y en todo lo que permanece vivo más allá del tiempo”, comentó Engel.

Finalmente, el tarotista concluyó: “No te fuiste del todo; solo mudaste tu presencia al universo” y sus seguidores destacaron lo emotivo del texto, enviándole mensajes de cariño y apoyo.

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