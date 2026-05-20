Enel anuncia cortes de luz en la Región Metropolitana para este feriado 21 de mayo

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que tres comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este feriado jueves 21 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: La Florida, Macul y Providencia.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 21 de mayo

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.