Senapred solicitó evacuar zona de la región del Biobío por incendio forestal

Se trata del sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco. La entidad informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería SAE.

Este miércoles, y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar una zona de la región del Biobío.

Se trata del sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco. La entidad informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería SAE.





Además, Senapred informó: “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.