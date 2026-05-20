Cadem: 84% respalda cambio de gabinete de Kast y principal razón sería una mala gestión de las ministras salientes

También, un 39% opinó que se llevó a cabo en el momento adecuado, pero un 36% dijo que fue muy tarde.

En la última encuesta Plaza Pública Cadem lanzada este miércoles, se reveló la percepción de los chilenos respecto al cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast.

Un 84% estuvo de acuerdo con la ceremonia . Además, la aprobación del gobierno aumentó a un 40% después de haber caído a 36%.

Razones a las que se debió el cambio de gabinete de Kast

La mayoría de los encuestados (48) consideraron que la principal razón del cambio de gabinete fue por la mala gestión de algunos ministros , considerando las polémicas previas a la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert.

En segundo lugar, 42 personas apostaron por los problemas de comunicación política del gobierno. Y muy de cerca, con 41 respuestas, estuvo la acusación de intentar mejorar la imagen antes de la cuenta pública.

Para 26 encuestados lo que desencadenó el cambio de gabinete y, en especial la salida de Steinert, fue la ausencia de un plan de seguridad admitido por la propia exministra.

Por su parte, 17 personas opinaron que la ceremonia se realizó tras la presión de la oposición y del Congreso. Y otros doce, por la presión de los partidos oficialistas. Solo seis encuestados creyeron que fue un desgate del equipo ministerial.





¿Es positivo o negativo el cambio de gabinete? ¿Qué efectos tendrá?

Tras ser consultadas, 68 personas consideraron positivo o muy positivo el cambio de gabinete realizado por el presidente Kast este martes. Por otro lado, 18 encuestados expresaron su negativa.

Sobre los efectos que tendrá, 50 creyeron que la comunicación con la ciudadanía mejorará y otros 30 que no cambiará. Respecto a la gestión del gobierno, 38 compartieron una proyección positiva, mientras que 44 una negativa.

En cuanto al movimiento de los ministros actuales, la mayoría está en desacuerdo con haber designado a Claudio Alvarado (47) y a Louis de Grange (43) como biministros.

Solo la nominación del ministro Martín Arrau en Seguridad tuvo más apoyo, con 38 respuestas. Además, un 54% de los encuestados consideró que encabezar dos ministerios a la vez es “demasiado para una persona”.

También, un 39% opinó que el cambio de gabinete se llevó a cabo en el momento adecuado, pero un 36% que fue muy tarde.