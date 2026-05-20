“Se habla de maltrato habitual”: Aseguran que Américo agredía a Yamila Reyna desde 2025 e investigación cambiaría

La actriz habría sido víctima de agresión el día de su cumpleaños, lo que aparecería en el parte policial.

Este martes, Sergio Marabolí aseguró que las agresiones que habría sufrido Yamila Reyna por parte de Américo datan desde el 2025.

El periodista tuvo acceso al parte policial el día en que Yamila denunció a Américo por violencia intrafamiliar (VIF).





¿Qué dijo Sergio Marabolí?

En el último capítulo de Sígueme, Marabolí comentó nuevos detalles sobre la noche en que ambos se encontraban en el Festival de Empedrado.

“Voy a revelar antecedentes que dan el origen de esta pelea que termina con una denuncia en tribunales y una investigación por violencia intrafamiliar”, comenzó diciendo Sergio.

En esa misma línea, agregó: “Todo parte porque la convivencia se volvió difícil debido al comportamiento hostil (de Américo) y que esto comenzó a manifestarse hacia su persona”.

Sin embargo, ahora la investigación habría dado un giro radical: “Ahora se habla de maltrato habitual, y eso es un antecedente nuevo”, comentó Sergio.

Esto porque en el parte policial Yamila “agrega que el día 27 de noviembre de 2025, con ocasión de su cumpleaños, el denunciado, es decir, Américo, la habría agredido físicamente”, detalló Marabolí.

Finalmente, el periodista expuso que no se aportan más antecedentes debido a que la actriz tuvo un complejo momento emocional al relatar lo sucedido.