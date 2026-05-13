La canción que complicaría a Américo tras denuncia de Yamila Reyna: Defensa acusó “revictimización”

En conversación con Contigo en la Mañana, la abogada Karim Hein aseguró que el tema se transformó en un elemento relevante dentro del proceso judicial. “Ha generado harto daño en mi representada”, afirmó.

La abogada de Yamila Reyna, Karim Hein, abordó el impacto que habría tenido una canción de Américo en la formalización por la denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por la actriz.

En conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, la jurista aseguró que el tema musical se transformó en un elemento relevante dentro del proceso judicial que enfrenta la expareja.

“ La canción ha generado harto daño en mi representada. Efectivamente, nosotros creemos que es una manera de extender el daño, sobre todo por la forma en que se presentó esto, que fue claramente diciendo que era para ella”, afirmó.

Según explicó Hein, aunque en la canción no se menciona explícitamente a Yamila, considera que las alusiones serían evidentes: “Si bien no se dice el nombre, creo que a nadie le queda duda a quién se refiere”.

“Es complejo prohibir que se emita una canción cuando no hay un nombre específico que se está diciendo, porque podrán haber muchas explicaciones para decir que no se refiere a ella”, agregó.

No obstante, hizo una advertencia al cantante y a su entorno cercano: “El llamado sigue siendo al imputado y a sus representantes a tener cuidado con este tipo de situaciones”, expresó.





La polémica canción de Américo

Hace algunas semanas, el compositor Luis Vega compartió un video en que adelanta el primer sencillo del nuevo disco de Américo.

La canción se titula Actriz y tendría claras referencias al quiebre del cantante con Yamila Reyna.

En el registro también aparece el músico ariqueño, quien canta parte de la letra del tema: “Y me siento estúpido, creí que éramos tú y yo, no había necesidad, ¿quién te dio la autoridad de poner en evidencia nuestra intimidad?“, dice en medio del canto.

“Tu verdadera cara la mostraste al terminar, pensé que te conocía, qué actuación que me vendías, y te creí, olvidé que eres actriz “, interpretó después.

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“Es una victimización secundaria”

En diálogo con el matinal de CHV, la representante de Yamila Reyna afirmó que la exposición pública de la canción podría seguir afectando emocionalmente a la actriz. “Es una victimización secundaria”, sostuvo.

“Aquí se habla de revictimización y tal vez podría ser en este caso, porque la revictimización es seguir sometiendo a la víctima a los hechos que están constituidos como delito“, declaró la abogada.

Además, explicó que “la victimización secundaria es la que hacen los medios, todas las instituciones en general que están interviniendo en el proceso. En este caso, incluso podríamos hablar de una revictimización, puesto que de alguna manera el maltrato continúa”.

Cabe recordar que Américo fue formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de San Javier por los delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y daños, luego que la Fiscalía lo acusara además de destruir el celular de Yamila Reyna.

El tribunal decretó medidas cautelares en su contra, incluyendo la prohibición de acercarse o comunicarse con la actriz y el arraigo nacional mientras dure la investigación.