“¡Cállese usted, mijita, no sabe lo que dice!”: Fanáticas de Américo y Yamila Reyna se enfrentaron en las afueras del Tribunal

“Lo encuentro insólito y fuera de foco”, señaló una de las mujeres presentes.

Este martes se vivió la audiencia de formalización de Américo por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) hacia Yamila Reyna.

Al respecto, momentos de tensión se vivieron en las afueras del Juzgado de Garantía de San Javier, donde se enfrentaron las fanáticas del cantante contra quienes apoyaban a Yamila.





Fanáticas de Américo y Yamila Reyna se enfrentaron

Todo comenzó cuando Américo llegó al Tribunal, momento en que una serie de mujeres comenzaron a pedirle fotos y él accedió a tomárselas.

Las fanáticas de Américo comenzaron a gritar en apoyo a él, a lo que las adherentes de la actriz arremetieron: “¡Cállese usted, mijita, no sabe lo que dice!”.

“Este es el mundo al revés; cómo se ve que la gente ahí le está diciendo a Américo: ‘Fotito’ con él y no defendiendo a las mujeres, a su género; lo encuentro insólito y fuera de foco”, concluyeron.

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