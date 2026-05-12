Más de 12 años de cárcel: Condenan a luchador mexicano por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer
Cabe señalar que los cargos que enfrentaba la expareja de la chilena y actual superestrella de WWE eran femicidio frustrado y violencia intrafamiliar.
Este martes, Rogelio Reyes, luchador conocido como “Cuatrero”, fue condenado a 12 años y ocho meses de cárcel tras ser declarado culpable tras la denuncia de Stephanie Vaquer.
Cabe señalar que los cargos que enfrentaba la expareja de la chilena y actual superestrella de WWE eran femicidio frustrado y violencia intrafamiliar.
De acuerdo a lo informado por el Heraldo de México, el condenado no pasará los 12 años y 8 meses en prisión, ya que se tomarán en cuenta los dos años que estuvo en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.
Abogados de condenado buscarán reducir la condena
Además, el citado medio indicó que su equipo legal buscaría solicitar una reducción en la condena por buena conducta, si esto se concreta, el “Cuatrero” podría recuperar su libertad en alrededor de cinco años.
Cronología de los hechos
- En 2023, Stephanie Vaquer denunció a Rogelio Reyes, por ese entonces su pareja. La chilena lo acusó de intento de feminicidio y violencia familiar.
- Vaquer incluso difundió una fotografía en la que mostraba las lesiones que sufrió tras haber sido estrangulada por el “Cuatrero”.
- Reyes fue detenido en Aguascalientes el 11 de marzo de 2023.
- Quedó en prisión preventiva durante todo el proceso de investigación hasta marzo de 2025 cuando obtuvo un amparo para continuar con su proceso en libertad.
- Sin embargo, el 5 de mayo fue hallado culpable y este martes 12 se lo condenó a más de 12 años de cárcel.