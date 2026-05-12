Más de 12 años de cárcel: Condenan a luchador mexicano por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer

Cabe señalar que los cargos que enfrentaba la expareja de la chilena y actual superestrella de WWE eran femicidio frustrado y violencia intrafamiliar.

Este martes, Rogelio Reyes, luchador conocido como “Cuatrero”, fue condenado a 12 años y ocho meses de cárcel tras ser declarado culpable tras la denuncia de Stephanie Vaquer.

Cabe señalar que los cargos que enfrentaba la expareja de la chilena y actual superestrella de WWE eran femicidio frustrado y violencia intrafamiliar.

De acuerdo a lo informado por el Heraldo de México, el condenado no pasará los 12 años y 8 meses en prisión, ya que se tomarán en cuenta los dos años que estuvo en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.





Abogados de condenado buscarán reducir la condena

Además, el citado medio indicó que su equipo legal buscaría solicitar una reducción en la condena por buena conducta, si esto se concreta, el “Cuatrero” podría recuperar su libertad en alrededor de cinco años.

Cronología de los hechos