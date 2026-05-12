“Me tienen chata”: Eskarcita vivió su día de furia tras ser consultada por Julitroz en una transmisión en vivo

La influencer descartó toda posibilidad de volver a retomar una relación con el streamer y dejó en claro que no quiere que le pregunten más por él.

Este martes Eskarcita vivió su día de furia tras ser consultada por su expareja, el streamer Julitroz, durante una transmisión en vivo.

La influencer estaba realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cuando se refirió en duros términos sobre el joven y dejó en claro que no quiere que le pregunten más por él.





¿Qué dijo Eskarcita?

“Aún no es el momento para hablar”, comenzó diciendo Eskarcita, lo que generó que algunos internautas preguntaran si se trataba de un quiebre planificado para ingresar juntos a un reality show.

Luego, una persona comentó: “Pero él no ha hablado nada malo de ti”, a lo que la influencer respondió: “No, solo se ha comido a todas”, entre risas.

La situación llamó la atención de los espectadores y también la molestia de Eskarcita, quien agregó: “Ya, cambio de tema, chicas, o me voy ¿Eso quieren ustedes? ¿Que yo me vaya? ¿Que yo cierre la transmisión y me vaya a llorar? Porque eso van a conseguir, no mentira”, bromeó.

Tras asegurar que “ya nada me desestabiliza”, la influencer dejó en claro que “no volvería con mi ex”.

“No, fin. Ya déjense de hablar de ese h… también, me tienen chata por la misma c… Hago un en vivo para conversar con ustedes y me empiezan a preguntar por ese h… ¿Hasta cuándo?”, concluyó molesta.

Finalmente, el clip fue rescatado por la página de Instagram “Regias y Todo”, viralizándose rápidamente en redes sociales.

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