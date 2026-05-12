“No soy ese tipo de mujer”: Yamila Reyna abordó los rumores sobre supuesta infidelidad hacia Américo

La actriz se refirió a los rumores que señalaban que Américo habría encontrado mensajes de otro hombre en su teléfono.

Este martes, Yamila Reyna rompió el silencio sobre su relación con Américo y se refirió a los rumores sobre una presunta infidelidad.

Esto, luego de que en los últimos meses surgieran versiones que aseguraban que el cantante había encontrado un mensaje en el teléfono de Yamila de otro hombre.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

La actriz estuvo en el podcast “M de Mujer” donde señaló: “De mí dijeron en este último tiempo, yo vi que mi expareja me había encontrado un mensaje”.

Al respecto, expuso: “Te juro por mi padre, jamás existió un mensaje, nunca existió un mensaje. Es una completa mentira”.

“Nunca jamás le he faltado el respeto a una pareja que ha estado conmigo; nunca me he mensajeado con otro hombre, me he juntado con otro hombre, me he acostado con otro hombre, nunca le he sido infiel a nadie, no soy ese tipo de mujer”, indicó la actriz.

Finalmente, Yamila concluyó: “También es feo, y muy doloroso, cuando escuchas que te ensucian desde ese lugar”.