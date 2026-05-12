“Yo sigo muy enamorada”: Yamila Reyna se refirió a su relación con Américo y lanzó potentes confesiones
La actriz aseguró que “nadie sabe realmente lo que yo viví, ni siquiera mi mamá”.
Este martes, Yamila Reyna se sinceró sobre su relación con Américo y los hechos que derivaron en una denuncia contra el artista por violencia intrafamiliar (VIF).
La situación se dio previo a la audiencia de formalización, donde el cantante quedó con arraigo nacional y prohibición de hablar o acercarse a la víctima.
“Yo sigo muy enamorada”
“Nadie sabe realmente lo que yo viví, ni siquiera mi mamá”, comenzó diciendo Yamila en conversación con Daniela Ginestar en el podcast “M de Mujer”.
En esa misma línea, aseguró que denunciar a Américo “fue la decisión más difícil de toda mi vida y la más dolorosa, sobre todo cuando se ama profundamente como lo estaba haciendo yo”.
“A mí, de verdad, ninguna de mis amigas, ninguna me dijo: ‘hazlo’. Ninguna. Fue 100% mi decisión”, aseguró la actriz.
Por otro lado, reflexionó sobre lo que tuvo que atravesar una vez que la noticia se dio a conocer y sentenció: “Una se siente culpable de hacerlo porque una ama profundamente, yo creo que nunca en mi vida había estado tan enamorada”.
“No, el amor no se va, tú le puedes decir a tu mente “esto no está bien”, pero el corazón, ¿cómo lo mandas? El corazón sigue amando”, confesó.
Asimismo, añadió: “¿Cómo vas a dejar de amar a alguien con quien te ibas a casar? El que sentías que era el compañero de tu vida, tu hilo rojo, y no me avergüenzo de decirlo, yo sigo muy enamorada”.
Finalmente, la actriz hizo hincapié en la importancia de elegirse: “Yo tenía el alma rota”, concluyó.