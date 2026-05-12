Tres militares peruanos fueron detenidos tras ingresar al país más de cuatro kilos de ketamina

El hecho ocurrió el reciente fin de semana en la comuna de Huara y donde en las últimas horas los militares fueron dados de alta tras terminar el proceso de evacuación de la droga intracorporal.

Este martes se conoció que tres militares peruanos fueron detenidos en la zona norte del país tras ser descubiertos por Carabineros ingresando con ketamina.

De acuerdo a lo informado, los detenidos mantenían la sustancia tanto dentro de sus cuerpos como también adosada.





Radio Bío Bío indicó que los funcionarios del Ejército de Perú portaban entre todos más de cuatro kilos de ketamina (4 kg con 758 gramos), dosificada en 340 ovoides ingeridos y adheridos a sus cuerpos.

El citado medio agregó que todo esto ocurrió el reciente fin de semana en la comuna de Huara y donde en las últimas horas los militares fueron dados de alta tras terminar el proceso de evacuación de la droga intracorporal.

Los detenidos fueron trasladados a la Segunda Comisaría de Pozo Almonte para ser presentados durante la jornada en audiencia de control de detención.