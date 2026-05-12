Masiva pelea en liceo de Talcahuano termina con 7 docentes heridos y 14 alumnos detenidos

Todo ocurrió durante el primer recreo de la jornada donde se enfrentaron alumnos de 4° medio.

Un grave hecho ocurrió este martes en el Liceo La Asunción de Talcahuano, región del Biobío, donde una pelea terminó con docentes lesionados y alumnos detenidos.

A través de un comunicado, el rector del establecimiento, Cristián Acuña, afirmó que todo se trató de “una lamentable situación ocurrida durante el primer recreo de esta jornada, donde un grupo importante de estudiantes de 4° medio participó de una pelea masiva“.





“Frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile”, agregó.

El rector además agregó que algunos funcionarios del liceo terminaron lesionados al intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes.

En total, fueron dos docentes y cinco paradocentes quienes sufrieron heridas, mientras que 14 alumnos fueron detenidos, donde cuatro tienen 18 años y los restantes un año menos.