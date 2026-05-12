Abogada de Américo intentó frenar medida cautelar de arraigo nacional: Este fue su argumento

El cantante tenía una condena previa por conducción en estado de ebriedad, por lo que se decretó arraigo nacional con posibilidad de cumplir sus contratos laborales.

Este martes, Américo asistió a la audiencia de formalización tras la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso Yamila Reyna en su contra.

Según detalló el fiscal Patricio Caroca: “Se logró establecer, efectivamente, que la víctima recibió violencia verbal, de alto calibre, violencia física, frente a múltiples personas en la comunidad de San Javier”.





“Tiene contratos que cumplir”

Al respecto, la abogada de Américo intentó frenar el arraigo nacional como medida cautelar, lo que fue expuesto en Contigo en la Mañana.

En dicha instancia, Eduardo de la Iglesia informó: “Dice que tiene compromisos pactados en Chile y fuera de Chile, que tiene contratos que debe cumplir; hay contratos en el país, por lo que, si se va, debe volver”.

En esa misma línea, la defensa del cantante argumentó que “desde el 22 de abril que Américo tiene arraigo”.

Sin embargo, de la Iglesia expuso que “cuando se intentó notificar, el conserje del condominio negaba que Américo estuviera viviendo con su exesposa”.

Sumado a ello, el cantante contaba con una condena previa del año 2020 por manejo en estado de ebriedad y eso determinaría que no es beneficiario del cumplimiento alternativo de la pena.

Es por ello que finalmente el Tribunal decretó prohibición de acercarse o hablar con la víctima y arraigo nacional, aunque puede optar a un beneficio.

Este consiste en que el cantante deberá pagar $5 millones de pesos al Tribunal para poder concretar tres viajes al extranjero por compromisos laborales entre mayo y junio.

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