“Yamila no quería volver con él y…”: Los detalles de la formalización de Américo tras denuncia por VIF

El fiscal Patricio Caroca declaró que “se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas”.

Este martes Américo fue formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra Yamila Reyna.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Javier, donde se entregaron detalles de los hechos que denunció la actriz tras el Festival de Empedrado a principios de febrero.





Los detalles de la formalización de Américo

Contigo en la Mañana estuvo en la formalización, donde se detalló que Américo habría sostenido una discusión previo a llegar a Empedrado y bajo los efectos del alcohol habría insultado a Yamila.

En esa misma línea, Andrea Arístegui expuso que “llegaron a la Hostería La Montaña y en estado de ebriedad empuja a Yamila por una situación, supuestamente, de celos”.

Además, agregó que el cantante “dice una serie de garabatos y palabras muy, muy groseras y le quita el celular”.

“Debían volver a Santiago; Yamila no quería volver con él y Américo la obligó y es en ese momento, entre las 06:08 y las 06:30 de la mañana, que paran en esta estación de servicio”, expuso Arístegui.

En este lugar se produce otra discusión de alto calibre, donde Américo habría dicho “¡Hablabas con otro!”, quitándole el celular a Yamila, luego “lo lanzó 7 veces con mucha violencia al suelo” y lo rompió.

“La toma por la espalda, de su cabellera también”, expusieron, y las lesiones habrían continuado dentro del vehículo.

Desde la llegada a Empedrado hasta el retorno a Santiago, Yamila habría vivido múltiples episodios donde hubo violencia física y verbal por parte del artista: “Fue bastante, prolongado y reiterado”, reveló Eduardo de la Iglesia.

“Conozco gente que estuvo con Yamila el día lunes muy temprano y las lesiones eran visibles, y ella con mucha pena, dignamente, intentó ocultar aquello”, comentó de la Iglesia.

Tras la audiencia, el fiscal Patricio Caroca declaró que “se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas”.

Por su parte, el periodista Sergio Jara conversó con un abogado, quien dejó en claro que el delito de lesiones menos graves no significa que el daño haya sido menor, sino que no existe compromiso óseo.

Finalmente, la abogada de Yamila solicitó prohibición de mencionar a la víctima, lo que se cataloga como victimización secundaria, lo que fue acogido por el Tribunal.

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