12/ 05/ 2026 15:46

Cayó joven banda delictual llamada la “familia asaltante”: Su líder tiene 15 años

Una joven banda delictual llamada la “familia asaltante” y dedicada a portonazos y encerrona, fue detenida por la Policía de Investigaciones. En total, fueron apresadas 12 personas y donde en su mayoría son menores de edad. Sus delitos los cometían generalmente en Maipú, Cerrillos y Estación Central, donde tras los robos subían registros a redes sociales. La subprefecta Ángela Araya, jefa (s) bricim Cerrillos PDI indicó que el líder de la banda tiene solo 15 años.