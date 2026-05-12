“Estoy tranquilo”: Las primeras palabras de Américo tras formalización por VIF contra Yamila Reyna

A la salida del tribunal, el artista abordó brevemente a la prensa que esperaba en el lugar. “Estoy aquí por lo que tiene relación con la responsabilidad”, afirmó.

Américo entregó sus primeras declaraciones públicas luego de ser formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de San Javier, por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, la actriz Yamila Reyna.

A la salida del tribunal, el intérprete abordó brevemente a la prensa que esperaba en el lugar y se refirió al momento judicial que enfrenta.

“Sé que vienen a hacer su trabajo y de lo lejos que vienen… Nada, solo decir que evidentemente estoy aquí por lo que tiene relación con la responsabilidad, al respeto, a la seriedad que esto tiene, que es donde me mantuve al principio y donde me voy a seguir manteniendo”, afirmó.

El artista aseguró que “estoy tranquilo” después de la audiencia y abandonó el recinto acompañado de su equipo, evitando profundizar en mayores detalles respecto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.





Las medidas cautelares contra Américo

Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó una serie de medidas cautelares contra el cantante.

Entre ellas, se estableció la prohibición absoluta de acercarse o tomar contacto con Yamila Reyna, además del arraigo nacional, por lo que no podrá salir de Chile mientras dure la investigación, salvo autorización judicial.

Eso sí, debido a compromisos internacionales ya pactados, la defensa del artista podría solicitar permisos especiales para que pueda viajar fuera del país. Para ello, deberá pagar una caución de $5 millones ante el tribunal.





Fiscalía acreditó “violencia verbal de alto calibre”

La causa se originó tras una denuncia presentada por Yamila Reyna, quien acusó episodios de violencia verbal y física ocurridos tras un evento en Empedrado, en la región del Maule.

El fiscal Patricio Caroca sostuvo que “se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas”.

Asimismo, indicó que el cantante también fue formalizado por daños, debido a la destrucción del celular de la actriz. La investigación continuará en desarrollo mientras se mantienen vigentes las medidas cautelares decretadas por el tribunal.