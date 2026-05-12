Decretan prisión preventiva para tres de los cuatro presuntos autores del secuestro de joven en San Miguel

El cuarto involucrado quedó con arraigo nacional y firma mensual. Según Fiscalía se trataría de un conductor de aplicación que no sería integrante de la banda.

Decretaron prisión preventiva para tres de los cuatro presuntos autores del secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel, ocurrido durante la noche de este lunes.

Carabineros detuvo a los sospechosos que habrían estado involucrados en este delito: dos mujeres y dos hombres. Durante la jornada de este martes, enfrentaron a la justicia a puertas cerradas.

La víctima del secuestro identificó a las personas detenidas, lo que fue clave para la investigación. Una fue formalizada no solo por el delito de secuestro, sino también por tenencia ilegal de armamento de fuego y tráfico de drogas.

Tres de ellos quedaron en prisión preventiva. Al momento del secuestro, uno cumplía el rol de subirlo al automóvil y las dos mujeres con la tarea de intimidarlo con armas y amenazas.

El cuarto involucrado quedó con arraigo nacional y firma mensual. Según los antecedentes entregados por Fiscalía se trataría de un conductor de aplicación que no sería integrante de la banda.





Secuestro de joven de 19 años en San Miguel

El joven de 19 años caminaba por la calle con la intención de comprar una bebida en un minimarket. Sin éxito, se retira del lugar y es en ese momento en que aparece el vehículo que registró la cámara de seguridad.

La víctima ingresó al automóvil y ya a bordo se percató de que querían secuestrarlo. Al instante intentó arrancar, alertando con fuertes gritos. Vecinos del sector que escucharon y presenciaron la escena, quisieron ayudar.

El afectado fue trasladado a la comuna de Lo Prado, donde permaneció en cautiverio unas horas hasta que su madre empezó a recibir llamadas extorsivas, exigiendo dinero en efectivo para su liberación.

Personal del OS9 de Carabineros mantuvo contacto con los secuestradores y a las seis de la mañana de este martes hallaron el domicilio donde se encontraban. Razón por la que se trasladaron hacia la comuna de Santiago, a la calle Almirante Barroso con Agustinas, donde fueron detenidos.