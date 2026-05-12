12/ 05/ 2026 07:41

VIDEO | Cámara captó secuestro de joven de 19 años en San Miguel: Delincuentes extorsionaron a la madre

Un impactante registro de cámaras de seguridad captó el momento exacto en que un joven de 19 años fue secuestrado la noche de este martes en la calle Brigadier de la Cruz, comuna de San Miguel. En las imágenes se observa cómo la víctima se acerca de manera aparentemente voluntaria a una camioneta gris, para luego iniciar un violento forcejeo al intentar descender tras percatarse de las intenciones de los sujetos. Los delincuentes realizaron llamadas extorsivas a la madre del joven, quien fue rescatado ileso horas más tarde. Desde Carabineros reportaron cuatro detenidos por este hecho.