Detienen al acusado de femicidio en Buin: Lo investigan por asesinato de conviviente en el Día de la Madre

El sujeto también tendrá que responder en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por una orden de captura pendiente tras un crimen cometido en 2019.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura del hombre de 37 años acusado de asesinar a su conviviente en un femicidio en la comuna de Buin, región Metropolitana.

El sujeto estuvo poco más de 24 horas prófugo, luego de ser apuntado como el presunto autor del crimen contra Teresa Reyes mediante un disparo en el tórax, tras sostener una discusión.

La detención se produjo durante las últimas horas y se espera que enfrente su audiencia de formalización este martes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, informó Radio Bío Bío.

Además del delito de femicidio íntimo, el detenido también tendrá que responder por una orden de captura pendiente tras un crimen cometido en 2019.





Hijo de la víctima habló con CHV Noticias

El hijo de la víctima conversó con CHV Noticias y relató las horas previas al ataque, junto con mencionar que había advertido la conducta violenta de la pareja y conviviente de su mamá.

“La última vez que yo estuve con mi mamá fue el sábado en la noche”, recordó el adolescente. “Vine a compartir con ella, tomé once con el tipo, él fue a dejarme a mi casa“.

Ese mismo día, agregó, conversó con su mamá para hablar sobre los “malos pasos” de su pareja: “Ella me dijo que estaba triste, que se sentía sola y como que alguna señal me estaba dando”.