Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago en las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este martes 12 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Quilicura, Conchalí, Quinta Normal, Santiago, Pudahuel, Maipú, La Reina, Las Condes y Vitacura.





Las 10 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este martes 12 de mayo

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Conchalí: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina: Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.