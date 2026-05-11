11/ 05/ 2026 22:59

Excarabinero detenido por fatal choque envía carta y su abogado acusa que actuó siguiendo órdenes

De forma exclusiva, Chilevisión Noticias accedió a una carta de Ángel Cerna, excarabinero y en prisión preventiva por el fatal accidente donde perdió la vida una mujer de nacionalidad colombiana. En el escrito el joven de 22 años pide perdón a la familia de la víctima y se mostró muy arrepentido. “Escuché a personas equivocadas, lo que me llevó a esta situación”, afirmó. Esto fue ratificado por su abogado, quien agregó que su representado recibió ciertas órdenes. “Como por ejemplo, el traslado a todos. Hay algo que es súper importante, que se va a ver también en el proceso, que él recibe una orden al momento de que se retiraran del lugar del suceso”, indicó Pablo Aqueveque.