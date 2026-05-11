11/ 05/ 2026 23:05

Con casco de $500 mil pesos: Ciclista se hizo viral tras sobrevivir a caída cerro abajo en Valparaíso

Se volvió viral el video de un joven ciclista porteño que se cayó mientras descendía cerro abajo en Valparaíso a gran velocidad. Jeremy Maturana dice que su casco profesional de 500 mil pesos le salvó la vida en este accidente. Un elemento crucial, ya que los golpes en la cabeza suelen ser uno de los mayores peligros. Entre 2020 y 2024, 342 ciclistas murieron en accidentes. “Me salvó la vida. Quedó inutilizable. Es un casco de carbono, con un factor de protección bastante grande. Si yo hubiera ido con otro tipo de casco, con uno abierto, yo creo que la historia sería muy distinta”, comentó.