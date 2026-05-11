“A futuro, mira…”: Daniel Fuenzalida impactó tras sincerarse sobre su relación con Titi García-Huidobro
El animador aseguró que no se encuentra en una relación con la comunicadora, pero no se cerró a la posibilidad.
Este martes, Daniel Fuenzalida se sinceró sobre su relación con Titi García-Huidobro e impactó a los seguidores con su respuesta.
El animador negó tener un romance con la comunicadora, pero no se cerró a la posibilidad de que esto ocurra en un futuro.
¿Daniel Fuenzalida y Titi García Huidobro tienen un romance?
A través de la cuenta de Instagram Noticias Espectáculos, Daniel respondió: “Con la Titi somos amigos, nos conocemos hace mucho, mucho tiempo”.
En esa misma línea, agregó: “Ella ha sido una gran defensora mía, una buena y bonita amistad, pero en términos de pareja no, no hay absolutamente nada“.
Finalmente, Daniel confesó: “A futuro, mira, nunca nadie sabe, pero a la Titi la quiero mucho como amiga; es una muy linda persona y además ahora somos compañeros de radio”.
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