“Los que me fallaron…”: Daniel Fuenzalida envía dura indirecta en mensaje cumpleañero

El comunicador publicó en redes sociales, una potente reflexión sobre su entorno. “Celebro así desde que mis papás no están”, compartió.

En el día de su cumpleaños, este domingo Daniel Fuenzalida envió una dura indirecta en medio de su mensaje de celebración. A través de una publicación de Instagram, compartió una reflexión sobre su entorno.

Junto a esto, el comunicador agregó una imagen paseando en la playa con su hija Ignacia y sus dos perros Beto y Sebastián, este último ya fallecido.

En la descripción, Fuenzalida explicó por qué escogió esa fotografía en específico: “Refleja avanzar con los que más me importan y no mirar atrás. Los que se fueron, chao nomás”





“Celebro así desde que mis papás no están. Más sobrio y sin nada de rencor, cargas negativas o darle muchas vueltas a las cosas”, agregó.

Continuando con la misma idea, el exHuevo expresó: “ Los que me fallaron, quedaron atrás , ellos se lo perdieron. Pero la madurez está en no quedarse pegado, no pescar”.

“Gracias a todos por este año y vamos por uno más, que se vendrá con todo seguramente, con la ayuda siempre de mis papás allá arriba”, finalizó.